В Омске будут судить женщину, избивавшую племянника

В Омской области завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летней Татьяны Лыжиной. Она обвиняется в ненадлежащем исполнении воспитательных обязанностей в отношении 7-летнего ребёнка.

Следственный комитет России по Омской области завершил расследование уголовного дела в отношении 28-летней Татьяны Лыжиной. Она обвиняется по пункту "г" части 2 ст. 117 УК РФ, а также по ст. 156 УК РФ.

По данным следствия, в 2010 году обвиняемая, сама воспитывавшаяся в детском доме, узнала, что её сестра отказалась от новорождённого сына. Женщина взяла мальчика к себе, оформив опекунство. Однако когда у неё появились собственные дети, она стала жестоко обращаться с ребёнком, унижая, оскорбляя, и не занимаясь воспитанием. Иногда она его даже не кормила, а с июня 2015 года она начала регулярно его избивать.

Кроме того, Лыжина вела асоциальный образ жизни, злоупотребляя алкоголем. 5 апреля 2017 года СМИ опубликовали информацию о жестоком обращении с мальчиком. Следственный комитет РФ по Омской области начал проверку, по результатам которой были возбуждены уголовные дела. Ребёнок был изъят из-под опекунства, в настоящее время он живёт в другой семье.

В ходе следствия обвиняемая частично признала свою вину, объяснив, что часто злилась и наказывала мальчика. Свидетели подтвердили жестокое обращение омички с опекаемым. В настоящее время уголовное дело передано прокурору для решения о направлении в суд.