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В Омске рецидивист напал на школьницу в подъезде её дома
Происшествия  •  30 мая 2017, 12:45, последнее обновление 30 мая 2017, 12:45  •  печать

В Омске рецидивист напал на школьницу в подъезде её дома

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Злоумышленник преследовал 16-летнюю девушку на улице, а когда она дошла до своего дома, затащил в подъезд, где сорвал с неё золотые сережки. Подозреваемый задержан, а украденное изъято из ломбарда.

Вчера, 29 мая, около 23:20 сотрудники Росгвардии получили информацию от дежурного УМВД об ограблении 16-летней школьницы на улице Котельникова. Прибывшим силовикам девушка рассказала, что по пути домой за ней увязался незнакомый мужчина, предложивший проводить её.

Когда до дома школьницы оставалось около 500 метров, девушка попыталась избавиться от назойливого попутчика, но он захотел зайти в подъезд якобы для того, чтобы погреться. Школьница отказала ему, однако после этого мужчина силой затащил её в подъезд, где, схватив за горло, сорвал с её ушей золотые серьги. После этого злоумышленник выбежал на улицу и скрылся.

Неподалеку от одного из ломбардов на проспекте Маркса группа задержания заметила схожего по приметам мужчину. 32-летний житель села Черниговка Кормиловского района был ранее судим за имущественные преступления. Потерпевшая уверенно его опознала. Вырученные от продажи деньги и украденные украшения были обнаружены и изъяты.

 

Теги  •  #золото #рецидивист #Росгвардия #серьги #школьница

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Комментарии
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Мирослав В-ов  •  30 мая 2017, 14:32

Девушке нужно было быть более решительной, чтобы отвадить назойливого мужчину. Ей повезло, что все так закончилось.

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OLEG Chernow  •  30 мая 2017, 13:08

Можно только представить какой ужас эта девушка пережила, хорошо хоть физических увечий не получила. Теперь наверное и страшно будет ей золотые украшения носить.

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