Омская школьница, получившая травму головы на уроке, пришла в сознание

Инцидент произошёл в пятницу, 26 мая, во время проведения эстафеты. На игровой площадке столкнулись 14-летняя девочка и мальчик-сверстник из другого класса. Семиклассница, упав, потеряла сознание. Вызванная скорая помощь отвезла обоих школьников в детскую больницу № 3.

Как сообщили в больнице, девочка получила сотрясение мозга. Врачам пришлось ввести её в искусственную кому, но сейчас школьница идёт на поправку. Она пришла в сознание и чувствует себя удовлетворительно. Мальчик получил ушиб грудной клетки, после осмотра врачи его отпустили домой.