Омская школьница, получившая травму головы на уроке, пришла в сознание
Общество  •  29 мая 2017, 14:06, последнее обновление 29 мая 2017, 14:28  •  печать

Омская школьница, получившая травму головы на уроке, пришла в сознание

Автор:

Девочка получила черепно-мозговую травму на уроке физкультуры в школе №53.

Инцидент произошёл в пятницу, 26 мая, во время проведения эстафеты. На игровой площадке столкнулись 14-летняя девочка и мальчик-сверстник из другого класса. Семиклассница, упав, потеряла сознание. Вызванная скорая помощь отвезла обоих школьников в детскую больницу № 3.

Как сообщили в больнице, девочка получила сотрясение мозга. Врачам пришлось ввести её в искусственную кому, но сейчас школьница идёт на поправку. Она пришла в сознание и чувствует себя удовлетворительно. Мальчик получил ушиб грудной клетки, после осмотра врачи его отпустили домой.

Теги  •  #урок #черепно-мозговая травма #школа

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Злата Маркова  •  29 мая 2017, 15:34

Хорошо, что здоровью девочки уже ничто не угрожает. Этот случай - повод учителям задуматься о повышении безопасности школьников во время занятий.

Ответить
Последние новости
Омич украл у знакомого колёса из гаража  •  сегодня, 16:11
Омская арт-резиденция стартует с воркшопа  •  сегодня, 16:04
Вышли из комнаты. Почему в Омске не прижились столичные квеструмы  •  сегодня, 15:50  •   1
Три омича вошли в состав ЦК КПРФ  •  сегодня, 15:33
Владислав Лисовец: "Следуя моде, нужно не превратиться в городскую сумасшедшую"  •  сегодня, 15:21
В Омске братья-рецидивисты украли упаковку носков  •  сегодня, 14:35  •   1
Еще новости
Загрузка...
Иети шоу лето 200Х400