В Омской области школьница забеременела в новогоднюю ночь

Вчера, 25 мая, школьницы Большереченского района проходили плановый медосмотр в местной центральной районной больнице. Во время него у 16-летней школьницы была диагностирована беременности почти 20 недель, пишет "Вечерний Омск". Об этом главный врач больницы сообщила в правоохранительные органы.
Установлено, что новогоднюю ночь школьница, которой на тот момент было 15 лет, провела с 24-летним жителем соседней деревни. Следственный комитет России по Омской области проверяет факт сексуальных отношений до новогодней ночи. Если это подтвердится, омичу грозит уголовное наказание.
Ну что тут сделаешь, придется теперь парню отвечать за свой поступок, надо было думать головой. А 16-летняя школьница родит ребенка, и будет растить его без родного отца.