В Омской области школьница забеременела в новогоднюю ночь
Происшествия  •  26 мая 2017, 17:30, последнее обновление 26 мая 2017, 17:33  •  печать

В Омской области школьница забеременела в новогоднюю ночь

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У 16-летней школьницы диагностирована беременность сроком почти 20 недель. Предполагается, что новогоднюю ночь она провела с 24-летним жителем соседней деревни.

Вчера, 25 мая, школьницы Большереченского района проходили плановый медосмотр в местной центральной районной больнице. Во время него у 16-летней школьницы была диагностирована беременности почти 20 недель, пишет "Вечерний Омск". Об этом главный врач больницы сообщила в правоохранительные органы.

Установлено, что новогоднюю ночь школьница, которой на тот момент было 15 лет, провела с 24-летним жителем соседней деревни. Следственный комитет России по Омской области проверяет факт сексуальных отношений до новогодней ночи. Если это подтвердится, омичу грозит уголовное наказание.

Теги  •  #беременность #следственный комитет #школьница

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Комментарии
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Сергей Почеп  •  26 мая 2017, 20:42

Ну что тут сделаешь, придется теперь парню отвечать за свой поступок, надо было думать головой. А 16-летняя школьница родит ребенка, и будет растить его без родного отца.

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