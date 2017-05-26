В Омской области школьница забеременела в новогоднюю ночь

У 16-летней школьницы диагностирована беременность сроком почти 20 недель. Предполагается, что новогоднюю ночь она провела с 24-летним жителем соседней деревни.

Вчера, 25 мая, школьницы Большереченского района проходили плановый медосмотр в местной центральной районной больнице. Во время него у 16-летней школьницы была диагностирована беременности почти 20 недель, пишет "Вечерний Омск". Об этом главный врач больницы сообщила в правоохранительные органы.

Установлено, что новогоднюю ночь школьница, которой на тот момент было 15 лет, провела с 24-летним жителем соседней деревни. Следственный комитет России по Омской области проверяет факт сексуальных отношений до новогодней ночи. Если это подтвердится, омичу грозит уголовное наказание.