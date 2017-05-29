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50 омских цыплят не сумели пересечь границу с Казахстаном
Происшествия  •  29 мая 2017, 16:53  •  печать

50 омских цыплят не сумели пересечь границу с Казахстаном

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Из Омской области пограничники не дали вывезти 50 суточных цыплят и 24 гусёнка.

На российско-казахской границе в Русско-Полянском районе 26 мая был задержан автомобиль, перевозивший 20 суточных цыплят. Ветеринарные документы на птицу у водителя отсутствовали.

В этот же день в Одесском районе пограничники задержали автомобиль, перевозивший 30 суточных цыплят и 24 гусёнка. Документов у перевозчиков также не обнаружилось. В обоих случаях птиц пытались перевезти в Казахстан.  

Цыплята и гусята определены в карантин под контроль государственной ветеринарной службы Омского района. Правонарушители привлечены к административной ответственности.

Теги  •  #граница #цыплята

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