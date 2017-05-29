50 омских цыплят не сумели пересечь границу с Казахстаном

Из Омской области пограничники не дали вывезти 50 суточных цыплят и 24 гусёнка.

На российско-казахской границе в Русско-Полянском районе 26 мая был задержан автомобиль, перевозивший 20 суточных цыплят. Ветеринарные документы на птицу у водителя отсутствовали.

В этот же день в Одесском районе пограничники задержали автомобиль, перевозивший 30 суточных цыплят и 24 гусёнка. Документов у перевозчиков также не обнаружилось. В обоих случаях птиц пытались перевезти в Казахстан.

Цыплята и гусята определены в карантин под контроль государственной ветеринарной службы Омского района. Правонарушители привлечены к административной ответственности.