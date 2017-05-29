В Омске братья-рецидивисты украли упаковку носков
Происшествия  •  29 мая 2017, 14:35, последнее обновление 29 мая 2017, 15:11  •  печать

В Омске братья-рецидивисты украли упаковку носков

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Два брата, ранее судимых за крупные кражи, украли со склада в Кировском округе партию носков стоимостью 3360 рублей. 

В Омске произошла необычная кража со склада, расположенного на улице 22-го Апреля. 26 марта со склада пропала партия мужских носков стоимостью 3360 руб., пишет Ом1.

Индивидуальный предприниматель, работающий на складе, обратился в полицию. Сотрудники УМВД просмотрели записи с уличных камер видеонаблюдения и узнали, что к краже причастны два брата 34 и 38 лет, которые ранее были судимы за кражи, а за старшим братом и вовсе числилась кража в особо крупном размере. Однако в этот раз злоумышленникам не пришлось прилагать какие-то усилия, поскольку носки находились на складе в свободном доступе.

Напомним, что в конце марта произошла аналогичная ситуация. Тогда омич украл колготки, чтобы порадовать свою девушку.

Теги  •  #кража #рецидивист

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Комментарии
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Виктор Леонов  •  29 мая 2017, 15:08

Неплохо братаны затарились носками, на всю оставшуюся жизнь, небось, хватило бы, если бы не камеры наблюдения.

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