В Омске братья-рецидивисты украли упаковку носков

Два брата, ранее судимых за крупные кражи, украли со склада в Кировском округе партию носков стоимостью 3360 рублей.

В Омске произошла необычная кража со склада, расположенного на улице 22-го Апреля. 26 марта со склада пропала партия мужских носков стоимостью 3360 руб., пишет Ом1.

Индивидуальный предприниматель, работающий на складе, обратился в полицию. Сотрудники УМВД просмотрели записи с уличных камер видеонаблюдения и узнали, что к краже причастны два брата 34 и 38 лет, которые ранее были судимы за кражи, а за старшим братом и вовсе числилась кража в особо крупном размере. Однако в этот раз злоумышленникам не пришлось прилагать какие-то усилия, поскольку носки находились на складе в свободном доступе.

Напомним, что в конце марта произошла аналогичная ситуация. Тогда омич украл колготки, чтобы порадовать свою девушку.