Насильник в камуфляже напал на омскую студентку

Вечером 23 мая в правоохранительные органы обратилась 19-летняя омская студентка. Полицейским она рассказала о том, что на неё напал неизвестный мужчина и попытался изнасиловать прямо на улице. По горячим следам мужчина был задержан.
По версии следствия, студента колледжа шла по территории СибНИИСхоза, когда неизвестный мужчина, куривший на улице, вдруг напал на неё и в кустах пытался снять нижнее белье. Омичке удалось вырваться и убежать. Девушка сообщила полицейским приметы напавшего и описала его одежду - камуфлированный костюм.
Вскоре сотрудники патрульно-постовой службы на улице Заозёрной задержали подозреваемого, которого уверенно опознала пострадавшая. Следователям 34-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, пояснил, что ему просто понравилась проходившая мимо девушка. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Подозреваемый ранее не судим. Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на изнасилование".
Когда уже кастрацию введут насильникам
Девушке повезло, что удалось вырваться. А вот мужчине может дорого обойтись его любвеобильность.