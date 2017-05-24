Насильник в камуфляже напал на омскую студентку

Девушка смогла вырваться и сообщить в полицию о случившемся. Подозреваемый, основной приметой которого стал камуфлированный костюм, задержан.

Вечером 23 мая в правоохранительные органы обратилась 19-летняя омская студентка. Полицейским она рассказала о том, что на неё напал неизвестный мужчина и попытался изнасиловать прямо на улице. По горячим следам мужчина был задержан.

По версии следствия, студента колледжа шла по территории СибНИИСхоза, когда неизвестный мужчина, куривший на улице, вдруг напал на неё и в кустах пытался снять нижнее белье. Омичке удалось вырваться и убежать. Девушка сообщила полицейским приметы напавшего и описала его одежду - камуфлированный костюм.

Вскоре сотрудники патрульно-постовой службы на улице Заозёрной задержали подозреваемого, которого уверенно опознала пострадавшая. Следователям 34-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, пояснил, что ему просто понравилась проходившая мимо девушка. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Подозреваемый ранее не судим. Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на изнасилование".