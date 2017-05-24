В Омске 4-летний мальчик упал в яму для забора и погиб
Происшествия  •  24 мая 2017, 11:49, последнее обновление 24 мая 2017, 11:53  •  печать

В Омске 4-летний мальчик упал в яму для забора и погиб

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Следственный комитет проводит проверку по факту смерти ребёнка в результате несчастного случая.

21 мая около 10:00 во дворе частного дома, расположенного в деревне Байкал Омского района Омской области, было обнаружено тело 4-летнего ребёнка. Следственный комитет РФ по Омской области начал доследственную проверку.

Предварительно стало известно, что маленький мальчик упал вниз головой в глубокую яму, которую выкопал его отец для установки забора. В результате падения в дыхательные пути ребёнка попала рыхлая земля, и он скончался от асфиксии.

В ходе проверки будут выяснены все причины и обстоятельства несчастного случая. По результатам будет вынесено процессуальное решение.

Теги  •  #асфиксия #доследственная проверка #ребенок #яма

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Комментарии
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Злата Маркова  •  24 мая 2017, 12:31

Представляю горе родителей. Но винить в произошедшем можно только себя самих. Недосмотрели.

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