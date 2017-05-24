В Омске 4-летний мальчик упал в яму для забора и погиб

21 мая около 10:00 во дворе частного дома, расположенного в деревне Байкал Омского района Омской области, было обнаружено тело 4-летнего ребёнка. Следственный комитет РФ по Омской области начал доследственную проверку.

Предварительно стало известно, что маленький мальчик упал вниз головой в глубокую яму, которую выкопал его отец для установки забора. В результате падения в дыхательные пути ребёнка попала рыхлая земля, и он скончался от асфиксии.

В ходе проверки будут выяснены все причины и обстоятельства несчастного случая. По результатам будет вынесено процессуальное решение.