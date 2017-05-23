Омский губернатор расскажет в Баварии, как пустил газ в Азово

Губернатор Омской области Виктор Назаров 23-24 мая примет участие в ХХII заседании Межправительственной Российско-Германской комиссии по вопросам российских немцев, которое пройдёт в баварском городе Байройт. Возглавляет российскую делегацию руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.

Мы продолжаем заниматься социально-экономическим обустройством Азовского района, где компактно проживают российские немцы, - заявил Виктор Назаров. - Один из приоритетов - это газификация. В этом году газифицируем ещё четыре посёлка.

Омский губернатор расскажет немцам о газификации четырёх посёлков Азовского района Сереброполье, Роза Долина, Цветнополье и Александровка. Доступ к голубому топливу получат больше тысячи жителей национального немецкого округа. На сегодняшний день 15 из 27 населённых пунктов Азовского района уже газифицировано. При вводе нового газопровода доступ к новому виду топлива будет иметь 80 % азовчан.