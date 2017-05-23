Американские куры пытаются попасть в Омск через Казахстан
Происшествия  •  23 мая 2017, 08:33, последнее обновление 23 мая 2017, 09:51  •  печать

Американские куры пытаются попасть в Омск через Казахстан

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На границе с Казахстаном была пресечена попытка незаконного ввоза куриного мяса на территорию Омской области.

Управлением Россельхознадзора по Омской области в Черлакском районе была пресечена попытка незаконного ввоза животноводческой продукции в Россию из Казахстана. Гражданин соседнего государства пытался ввезти на территорию региона 15 килограммов куриного мяса производства США без каких-либо сопроводительных документов.

В 2017 году это уже десятый случай, когда на территорию Омской области в багаже пассажиров пытаются ввезти мясо птицы американского производства. Во всех случаях мясо было уничтожено. Нарушителей привлекли к административной ответственности.

Теги  •  #граница #курица

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Комментарии
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Вольдемар Олололололоев  •  23 мая 2017, 12:41

Дело было передано в федеральную службу по контролю за оборотом кур.

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Анна Мишина  •  23 мая 2017, 10:02

Я не думаю, что 15 кг. везли для продажи. Скорее всего для личного потребления.

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