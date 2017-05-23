Американские куры пытаются попасть в Омск через Казахстан

Управлением Россельхознадзора по Омской области в Черлакском районе была пресечена попытка незаконного ввоза животноводческой продукции в Россию из Казахстана. Гражданин соседнего государства пытался ввезти на территорию региона 15 килограммов куриного мяса производства США без каких-либо сопроводительных документов.
В 2017 году это уже десятый случай, когда на территорию Омской области в багаже пассажиров пытаются ввезти мясо птицы американского производства. Во всех случаях мясо было уничтожено. Нарушителей привлекли к административной ответственности.
Дело было передано в федеральную службу по контролю за оборотом кур.
Я не думаю, что 15 кг. везли для продажи. Скорее всего для личного потребления.