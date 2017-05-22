16-летний омич на мопеде сбил сверстника на пешеходном переходе

В Омской области школьник на мопеде не заметил пешехода и сбил его прямо на пешеходном переходе. Теперь ему грозит штраф в размере до 15 тыс. руб.

Сегодня, 22 мая, около 9:10 в дежурную часть ОМВД России по Нижнеомскому району поступила информация о ДТП. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и бригада скорой помощи.

Прибывшие сотрудники автоинспекции установили, что 16-летний школьник на мопеде "Альфа" ехал по улице Ильичёва в селе Нижняя Омска в сторону улицы Транспортной. В районе дома № 20 он врезался в ВАЗ-2106, который остановился перед пешеходным переходом.

После этого подросток выехал на нерегулируемый переход, где наехал на 17-летнего пешехода, переходившего дорогу. В результате ДТП пострадавший попал в больницу, откуда после осмотра был отпущен.

В отношении несовершеннолетнего водителя возбуждено административное дело по части первой ст. 12.7 КоАП РФ. Санкция статьи предусматривает штраф в размере до 15 тыс. руб.