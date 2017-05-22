В Омске пьяный мотоциклист устроил гонки с полицейскими

Ранним утром в Центральном округе экипаж инспекторов ГИБДД обратил внимание на мотоцикл, который ехал по улице Масленникова без государственных регистрационных знаков. Мотоциклист проигнорировал требование сотрудников ГИБДД остановиться и увеличил скорость, попытавшись уйти от погони в районе Ленинградского моста.

При помощи ещё одной патрульной машины нарушителя удалось остановить в районе дома № 109 по улице Суворова. Мотоциклом управлял 53-летний мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения.

Возбуждены административные дела по фактам управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и без документов, а также неподчинение требованию сотрудника полиции об остановке. Мотоциклисту грозит лишение прав сроком до двух лет и штраф.