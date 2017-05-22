В Омске пьяный мотоциклист устроил гонки с полицейскими
Происшествия  •  22 мая 2017, 16:57, последнее обновление 22 мая 2017, 17:28  •  печать

В Омске пьяный мотоциклист устроил гонки с полицейскими

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53-летний омич ездил пьяным за рулём мотоцикла по центру города.

Ранним утром в Центральном округе экипаж инспекторов ГИБДД обратил внимание на мотоцикл, который ехал по улице Масленникова без государственных регистрационных знаков. Мотоциклист проигнорировал требование сотрудников ГИБДД остановиться и увеличил скорость, попытавшись уйти от погони в районе Ленинградского моста.

При помощи ещё одной патрульной машины нарушителя удалось остановить в районе дома № 109 по улице Суворова. Мотоциклом управлял 53-летний мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения.

Возбуждены административные дела по фактам управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и без документов, а также неподчинение требованию сотрудника полиции об остановке. Мотоциклисту грозит лишение прав сроком до двух лет и штраф.

Теги  •  #видео #мотоциклист #пьяный водитель

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Комментарии
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Виктор Леонов  •  22 мая 2017, 19:46

Это слишком мягкое наказание, если представить, что мог натворить этот пьяный мотоциклист.

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