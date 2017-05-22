В Омске подростки разбили похищенный аккумулятор грузовика

Два большегрузных автомобиля на улице 4-я Транспортная остались без аккумуляторов.

В полицию обратились два владельца большегрузных автомобилей, которые были припаркованы на улице 4-я Транспортная. Они рассказали, что не смогли завезти свои автомобили. Выяснилось, что большегрузы лишились аккумуляторов. Сумма ущерба составила 31 тыс. руб.

Одна из батарей была обнаружена разбитой недалеко от парковки. В ближайшем пункте приёма металла злоумышленники выручили за аккумулятор 1000 рублей. По названным приметам был задержан 18-летний ранее судимый житель Октябрьского округа. Позже сотрудники уголовного розыска задержали его 15-летнего сообщника. Несовершеннолетний не сумел удержать в руках и разбил 30-килограммовую батарею.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской федерации "Кража". Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы.