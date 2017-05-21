В Омске восемь пожарных расчётов тушили гостиницу "Гер Шулер"

Из-за позднего сообщения о ЧП и сильного ветра пожар едва не перекинулся на соседнее здание.

Информация о пожаре в гостиничном комплексе в Октябрьском округе поступила в МЧС 20 мая в половине восьмого вечера. На место ЧП прибыло восемь пожарных расчётов. Из-за позднего обнаружения возгорания и несвоевременного сообщения в МЧС, а также сильного ветра, огонь уже охватил кровлю двухэтажного здания, произошло её частичное обрушение. Под угрозой пожара находились соседние с гостиницей "Гер Шулер" дома.

Из горящего здания эвакуировано 25 человек – персонал гостиницы и посетители. Отстоять огнеборцам удалось и рядом стоящий дом.

- Открытое горение, которое по предварительным данным произошло из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов - перегрузки электросети, удалось ликвидировать более чем за один час, - сообщили в региональном управлении МЧС России по Омской области.

Добавим, ранее жители "Московки" жаловались на это заведение, оказавшееся самостроем среди жилых домов частного сектора.