В Омске восемь пожарных расчётов тушили гостиницу "Гер Шулер"
Происшествия  •  21 мая 2017, 10:39, последнее обновление 21 мая 2017, 10:50  •  печать

В Омске восемь пожарных расчётов тушили гостиницу "Гер Шулер"

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Из-за позднего сообщения о ЧП и сильного ветра пожар едва не перекинулся на соседнее здание.

Информация о пожаре в гостиничном комплексе в Октябрьском округе поступила в МЧС 20 мая в половине восьмого вечера. На место ЧП прибыло восемь пожарных расчётов. Из-за позднего обнаружения возгорания и несвоевременного сообщения в МЧС, а также сильного ветра, огонь уже охватил кровлю двухэтажного здания, произошло её частичное обрушение. Под угрозой пожара находились соседние с гостиницей "Гер Шулер" дома.

 

Из горящего здания эвакуировано 25 человек – персонал гостиницы и посетители. Отстоять огнеборцам удалось и рядом стоящий дом.

- Открытое горение, которое по предварительным данным произошло из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов - перегрузки электросети, удалось ликвидировать более чем за один час, - сообщили в региональном управлении МЧС России по Омской области.

 

Добавим, ранее жители "Московки" жаловались на это заведение, оказавшееся самостроем среди жилых домов частного сектора.

Теги  •  #видео #Московка #МЧС #пожар

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