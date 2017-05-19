В Омске будут судить водителя, по вине которого пострадал его пассажир

В Омске направлено в суд уголовное дело в отношении 23-летнего Владимира Козурова. Ему грозит до двух лет лишения свободы за ДТП, в котором серьёзно пострадал пассажир его авто.

Первый заместитель прокурора Омской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 23-летнего Владимира Козурова. Он обвиняется в нарушении правил ПДД, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Следствие считает, что вечером 8 ноября 2016 года обвиняемый без прав ехал за рулём автомобиля Nissan Pulsar с двумя пассажирами, которые были его знакомыми. В районе дома № 7/1 на улице 22-го Апреля он не справился с управлением и выехал на встречку, где врезался в Toyota Caldina.

В результате аварии 22-летний пассажир Козурова получил тяжкие телесные повреждения. Свою вину в совершении преступления обвиняемый признал, принял меры по возмещению причинённого морального вреда.

В настоящее время уголовное дело в отношении него направлено в Советский районный суд для рассмотрения. Водителю без прав грозит наказание до двух лет лишения свободы.