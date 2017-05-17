Пострадавшие в ДТП с маршруткой омичи получат компенсации

Пассажиры маршрутного автобуса, пострадавшие при ДТП в центре Омске, имеют право на страховые выплаты до 2 млн. рублей.

Ответственность перевозчика, микроавтобус которого попал в ДТП на улице Гагарина, застрахована в страховой компании "Согласие". Напомним, сегодня, 17 мая, в центре Омска столкнулись маршрутный автобус, следующий по маршруту №323 и автомобиль "Mercedes". В результате ДТП пострадали 11 человек.

Страховая компания готова выполнить принятые на себя обязательства, если ДТП будет признано страховым случаем. По закону всем пострадавшим пассажирам полагаются выплаты до 2 млн рублей.

- Чтобы получить выплаты, пассажиры должны написать заявление в страховую компанию и предоставить следующие документы: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, справку о ДТП, выданную ГИБДД, либо документ от перевозчика о произошедшем событии и документы из медучреждения с указанием характера полученных травм, диагноза и периода нетрудоспособности, - сообщили в компании.

Размеры компенсаций зависят от вида травмы и степени её сложности. Так, например, за перелом бедра положена выплата 80-300 тыс. рублей, за переломы конечностей - от 60 до 300 тысяч в зависимости от места перелома и степени тяжести травмы, а ушиб или ссадина оцениваются в 1 тыс. рублей.