Сотрудников детдома наказали за воспитанников, нюхавших бензин

Прокурорская проверка в КУ ОО "Артынский детский дом" началась после отравления шести детей в возрасте от 10 до 15 лет. Вечером 25 февраля семь воспитанников детдома спрятались в хоккейной коробке в селе и надышались парами бензина. С признаками отравления их всех доставили в больницу.

Выяснилось, что воспитанники детдома без какого-либо контроля покидают территорию учреждения. Проверкой также выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства: детей в группах живёт больше допустимого, в помещениях не соблюдается температурный режим, надлежащим образом не оборудованы санитарные узлы и спецкомнаты для хранения уборочного инвентаря.

Директору Артынского детского дома внесено прокурорское представление. Также в отношении ответственного должностного лица дела возбуждено административное дело по ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). К дисциплинарной ответственности привлечены девять сотрудников детдома, в том числе воспитатель, не уследившая за детьми. Виновные наказаны штрафом.