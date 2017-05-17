Сотрудников детдома наказали за воспитанников, нюхавших бензин
Происшествия  •  17 мая 2017, 17:35  •  печать

Сотрудников детдома наказали за воспитанников, нюхавших бензин

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К дисциплинарной ответственности привлечены девять работников детского дома в Муромцевском районе, допустивших отравление воспитанников парами бензина.

Прокурорская проверка в КУ ОО "Артынский детский дом" началась после отравления шести детей в возрасте от 10 до 15 лет. Вечером 25 февраля семь воспитанников детдома спрятались в хоккейной коробке в селе и надышались парами бензина. С признаками отравления их всех доставили в больницу.

Выяснилось, что воспитанники детдома без какого-либо контроля покидают территорию учреждения. Проверкой также выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства: детей в группах живёт больше допустимого, в помещениях не соблюдается температурный режим, надлежащим образом не оборудованы санитарные узлы и спецкомнаты для хранения уборочного инвентаря.

Директору Артынского детского дома внесено прокурорское представление. Также в отношении ответственного должностного лица дела возбуждено административное дело по ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). К дисциплинарной ответственности привлечены девять сотрудников детдома, в том числе воспитатель, не уследившая за детьми. Виновные наказаны штрафом.

Теги  •  #детский дом #Муромцевский район #прокуратура

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Комментарии
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Nataly Petroff  •  17 мая 2017, 17:40

Правильно наказали. Хорошо, что все закончилось больницей, а не кладбищем. Жаль только, что проверки начинаются после ЧП, а не до.

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