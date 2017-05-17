Омич обманул жителя Подмосковья, продав ему несуществующие колёса

Житель города Одинцово попытался купить автомобильные колёса через интернет. Он перевёл деньги, но посылку так и не получил. Возбуждено уголовное дело.

К омским полицейским за помощью обратились коллеги из Московской области. Изучив информацию, оперативники выяснили, что заявление о хищении денег поступило от мужчины, который захотел купить автомобильные колёса на сайте бесплатных объявлений.

Выбрав товар, он перевёл продавцу 32 тыс. руб., однако товар в назначенный срок не пришёл, а продавец перестал выходить на связь. После этого житель города Одинцово обратился в полицию.

Оперативники выяснили, что деньги были переведены на банковский счёт, зарегистрированный в Омске. В настоящее время полицейские направили запросы, чтобы им предоставили информацию о движении денег по счетам. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".