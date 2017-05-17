Омич обманул жителя Подмосковья, продав ему несуществующие колёса
Происшествия  •  17 мая 2017, 17:12, последнее обновление 17 мая 2017, 17:13  •  печать

Омич обманул жителя Подмосковья, продав ему несуществующие колёса

Автор:

Житель города Одинцово попытался купить автомобильные колёса через интернет. Он перевёл деньги, но посылку так и не получил. Возбуждено уголовное дело.

К омским полицейским за помощью обратились коллеги из Московской области. Изучив информацию, оперативники выяснили, что заявление о хищении денег поступило от мужчины, который захотел купить автомобильные колёса на сайте бесплатных объявлений.

Выбрав товар, он перевёл продавцу 32 тыс. руб., однако товар в назначенный срок не пришёл, а продавец перестал выходить на связь. После этого житель города Одинцово обратился в полицию.

Оперативники выяснили, что деньги были переведены на банковский счёт, зарегистрированный в Омске. В настоящее время полицейские направили запросы, чтобы им предоставили информацию о движении денег по счетам. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Теги  •  #автомобиль #интернет #мошенничество

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Влад Никитин  •  17 мая 2017, 18:32

В очередной раз поражаюсь доверчивости покупателей через интернет. Ну ведь надо убедиться, что товар существует в природе.

Ответить
Последние новости
Министр финансов Омской области обещает снизить дефицит бюджета и увеличить расходы  •  сегодня, 17:53
Прокурор Омска перечислил нарушения, выявленные в работе "Тепловой компании"  •  сегодня, 16:43
Омский посёлок Затон будут эвакуировать из-за паводка  •  сегодня, 16:24
Студенты ОмГПУ высадят новую дубовую аллею  •  сегодня, 16:05  •   1
Региональное правительство будет управлять сельскими территориями из единого центра  •  сегодня, 15:57
Светлана Шенфельд: "В пустующих после трупов квартирах мы делаем ремонт"  •  сегодня, 15:29
Еще новости
Загрузка...
Иети шоу лето 200Х400