Пьяный житель Омской области избил соседей-пенсионеров дверной петлей за подозрения в краже гусей
Происшествия  •  15 мая 2017, 12:57, последнее обновление 15 мая 2017, 13:00  •  печать

Пьяный житель Омской области избил соседей-пенсионеров дверной петлей за подозрения в краже гусей

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Житель Омской области напился и решил отомстить соседу, который подозревал его в краже гусей. Вооружившись железным навесом от ворот, злоумышленник ударил пенсионера и его жену по голове, украл деньги и скрылся на чужом мотоцикле. 70-летняя женщина скончалась на месте от полученных травм.

Вечером 13 мая социальный работник обнаружил тело 70-летней женщины-инвалида в частном доме в селе Черналы Большереченского района. Во дворе дома лежал без сознания её супруг. Следственный комитет РФ по Омской области возбудил уголовное дело по статье "Убийство".

В результате следственных действий было установлено, что к преступлению причастен ранее неоднократно судимый за кражи 32-летний сосед. В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос о его аресте.

Следствие считает, что омич был пьян, когда вспомнил, что сосед подозревал его в краже гусей. Злоумышленник взял железный навес на ворота и пришёл к соседу, где избил его по голове металлическим предметом. Затем он зашёл в дом, где проделал то же самое с сожительницей соседа. После чего украл несколько сотен рублей, сел на мотоцикл пострадавших и скрылся.

Пенсионерка скончалась на месте, а её супруг находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Следствие продолжается.

Теги  •  #пьяный #реанимация #следственный комитет #убийство

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Комментарии
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Виктор Квадрант  •  15 мая 2017, 13:08

Какие страшные новости сегодня в ленте.. Много смертей: в ДТП, в пьянке, от рук дурных соседей.

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