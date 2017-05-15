В Омске мужчина с арматурой напал на санитара диспансера
Происшествия  •  15 мая 2017, 17:19, последнее обновление 15 мая 2017, 17:21  •  печать

В Омске мужчина с арматурой напал на санитара диспансера

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Сотрудники Росгвардии задержали омича с металлическим прутом, который напал на санитара диспансера, расположенного на улице Химиков.

Вчера, 14 мая, в 18:13 экипаж Росгвардии направился в диспансер на улице Химиков после срабатывания тревожной кнопки. При въезде на территорию медицинского учреждения силовики заметили выбегавшего из ворот мужчину, в руках у которого была арматура. Опасный омич был задержан.

Выяснилось, что 21-летний санитар заметил неизвестного мужчину, который взобрался на крышу одноэтажного здания и пытался проникнуть в окно палаты на втором этаже. Медицинский работник попытался самостоятельно прогнать нарушителя, однако омич повел себя очень агрессивно: схватив металлический прут, он начал угрожать физической расправой и попытался ударить санитара по голове.

Молодой человек увернулся и скрылся в помещении диспансера, откуда и вызвал сотрудников Росгвардии. 56-летний задержанный оказался ранее неоднократно судимым за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, побои и угрозу убийством. Нарушителя доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Теги  •  #арматура #медики #Росгвардия

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