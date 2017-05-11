Омскую экс-участницу "Дома-2" могут отправить в колонию на 4,5 года

10 мая в Куйбышевском районном суде начались прения сторон по уголовному делу о незаконной банковской деятельности, в которой обвиняют четырёх человек, среди которых бывшая участница телешоу "Дом-2" Анастасия Полетаева и сын владельца крупнейшего в регионе поставщика металлопроката ("Омскметаллооптторг") Игоря Бабикова Антон. Об этом сообщает "Новый Омск".

Напомним, Анастасию Полетаеву, Антона Бабикова, а также Михаила Пуговкина и Константина Чумарова обвиняют в незаконной банковской деятельности, совершённой организованной группой с извлечением дохода в крупном размере. По версии следствия, с мая 2011 года по декабрь 2013 года они обналичили 1,6 млрд руб. через счета фиктивных фирм и учреждений в сфере питания и торговли, получили порядка 29 млн руб. Организатора ОПГ Николая Трофимова уже приговорили к двум годам исправительной колонии общего режима, а 51-летнего Игоря Кузьмина - к году колонии общего режима и 80 тыс. руб. штрафа.

По словам прокурора Екатерины Вакар, исправление подсудимых возможно только в "условиях изоляции от общества". Так, для Пуговкина, который признавал вину, прокуратура запросила 3 года со штрафом в 600 тыс. руб. Для Чумарова и Бабикова - 4 года в колонии и штрафом по 900 тыс. рублей на каждого. 4 года и 6 месяцев и штраф в 700 тыс. рублей прокуратура запросила для Анастасии Полетаевой. После слов прокурора девушка начала всхлипывать и попросила выйти из зала суда, так как ей стало плохо, после чего объявили пятиминутный перерыв.

- Действительно, никакого у меня умысла не было. Чтобы я что-то знала о том, что он [Трофимов] занимается преступной деятельностью, он меня никогда в свои планы не посвящал. Я была его работником, которая просто выполняла свои обязанности. И сейчас, что я хожу четыре года [к следователям и в суд], мне приходится расплачиваться своими нервами и позором таким, каким меня в интернете клеймят. Я знать не знала ничего, - приводит слова девушки "Новый Омск".

Напомним, Анастасия Полетаева пришла на знаменитую телестройку в начале июня 2014 года. За это время пресса уже успела приписать ей стриптиз. Позже старожилка проекта Элина Камирен вовлекла её в драку - омичка получила ногой по голове от Камирен за то, что лежала в одной кровати с отцом её будущего ребенка. Спустя несколько дней девушка покинула скандальное телешоу, сославшись на неразрешимые дела в родном городе.