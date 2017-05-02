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Житель Омской области отправится в колонию на 15 лет за убийство продавца
Происшествия  •   2 мая 2017, 15:47, последнее обновление 2 мая 2017, 15:47  •  печать

Житель Омской области отправится в колонию на 15 лет за убийство продавца

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Омский областной суд приговорил к 15 годам строгого режима пьяного рецидивиста, который убил молотком пожилого продавца магазина.

Следственный комитет РФ по Омской области собрал доказательства, признанные судом достаточными для вынесения приговора 30-летнему Александру Алгазину. Он признан виновным  в разбое и убийстве человека, находящегося в беспомощном состоянии.

Следствие и суд установили, что днём 20 января 2017 года неоднократно судимый за кражи Алгазин был пьян. В таком состоянии он пришёл в магазин "Маргарита", чтобы похитить там деньги из кассы. Подсудимый напал на пожилого продавца, который из-за инвалидности не мог оказать сопротивления, и нанёс ему множество ударов по голове и телу молотком, принесённым с собой. От прилученных травм мужчина скончался в больнице через два часа.

Обвиняемый похитил из магазина сланцы, сигареты, носки, перчатки, 6 бутылок водки и деньги. Общая сумма ущерба составила 8,5 тыс. руб. После чего он пришёл домой и отдал вещи жене, объяснив, что купил их.

Местный житель обнаружил в магазине продавца и вызвал пострадавшему скорую. В ходе осмотра места преступления были обнаружены улики, а также оружие преступления - молоток, который выкинул злоумышленник. Через некоторое время подозреваемый был задержан.

Омский областной суд приговорил Алгазина к 15 годам в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год.

Теги  •  #молоток #следственный комитет #суд #убийство #уголовное дело

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Комментарии
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Ада С  •  2 мая 2017, 16:09

Мне кажется, если ставить на контроль таких рецидивистов в полиции и периодически с ними проводить воспитательные меры, то преступлений было меньше.

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Майя Соловьева  •  2 мая 2017, 19:28

Да нужна профилактика преступлений, но считается, что отсидев срок, искупают вину.

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