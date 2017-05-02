Житель Омской области отправится в колонию на 15 лет за убийство продавца

Следственный комитет РФ по Омской области собрал доказательства, признанные судом достаточными для вынесения приговора 30-летнему Александру Алгазину. Он признан виновным в разбое и убийстве человека, находящегося в беспомощном состоянии.

Следствие и суд установили, что днём 20 января 2017 года неоднократно судимый за кражи Алгазин был пьян. В таком состоянии он пришёл в магазин "Маргарита", чтобы похитить там деньги из кассы. Подсудимый напал на пожилого продавца, который из-за инвалидности не мог оказать сопротивления, и нанёс ему множество ударов по голове и телу молотком, принесённым с собой. От прилученных травм мужчина скончался в больнице через два часа.

Обвиняемый похитил из магазина сланцы, сигареты, носки, перчатки, 6 бутылок водки и деньги. Общая сумма ущерба составила 8,5 тыс. руб. После чего он пришёл домой и отдал вещи жене, объяснив, что купил их.

Местный житель обнаружил в магазине продавца и вызвал пострадавшему скорую. В ходе осмотра места преступления были обнаружены улики, а также оружие преступления - молоток, который выкинул злоумышленник. Через некоторое время подозреваемый был задержан.

Омский областной суд приговорил Алгазина к 15 годам в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год.