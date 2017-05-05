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Сотрудники Росгвардии задержали двух жителей Омской области при попытке угона чужого авто
Происшествия  •   5 мая 2017, 17:50, последнее обновление 5 мая 2017, 17:51  •  печать

Сотрудники Росгвардии задержали двух жителей Омской области при попытке угона чужого авто

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Накануне силовики задержали двух рецидивистов в посёлке Тавричанка. Злоумышленники пытались угнать чужой автомобиль.

4 марта около 2 часов ночи группа задержания Росгвардии ехала по маршруту патрулирования в посёлке Тавричанка. Проезжая мимо пятиэтажного дома, силовики заметили двух подозрительных омичей, которые сидели внутри автомобиля ВАЗ-2109. Показать документы мужчины не смогли, а беглый осмотр машины вызвал подозрение о попытке угона, поскольку провода свечей зажигания были оголены.

Выяснилось, что подозреваемые работают на объекте стойки хозяина автомобиля. Накануне они заметили, как владелец машины положил крупную сумму денег в отсек для вещей внутри салона. Ночью злоумышленники проникли в авто, вскрыв багажник. Не обнаружив денег, мужчины решили уехать на чужом автомобиле.

Сотрудники Росгвардии задержали рецидивистов и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Теги  •  #рецидивист #Росгвардия #угон

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Комментарии
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Ада С  •  5 мая 2017, 18:33

Хорошо работают. Почаще надо такие новости публиковать со всей отчетностью по раскрываемости преступлений и их профилактике.

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