Сотрудники Росгвардии задержали двух жителей Омской области при попытке угона чужого авто

4 марта около 2 часов ночи группа задержания Росгвардии ехала по маршруту патрулирования в посёлке Тавричанка. Проезжая мимо пятиэтажного дома, силовики заметили двух подозрительных омичей, которые сидели внутри автомобиля ВАЗ-2109. Показать документы мужчины не смогли, а беглый осмотр машины вызвал подозрение о попытке угона, поскольку провода свечей зажигания были оголены.

Выяснилось, что подозреваемые работают на объекте стойки хозяина автомобиля. Накануне они заметили, как владелец машины положил крупную сумму денег в отсек для вещей внутри салона. Ночью злоумышленники проникли в авто, вскрыв багажник. Не обнаружив денег, мужчины решили уехать на чужом автомобиле.

Сотрудники Росгвардии задержали рецидивистов и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.