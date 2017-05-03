Сотрудники Росгвардии спасли омича из горящего дома

В Омске трое сотрудников Росгвардии спасли мужчину из горящего дома. Благодаря действиям силовиков жилой дом не пострадал от пожара.

В Омске около 02:30 экипаж Управления Росгвардии в составе трёх человек патрулировал улицы Центрального округа. В это время силовики заметили пожар в одном из частных домов, расположенных на улице Чкалова. Огнём оказалась охвачена нежилая половина двухквартирного дома с заколоченными окнами, сообщает пресс-служба Росгвардии по Омской области.

Сообщив информацию о пожаре в МЧС, силовики начали стучать во входную дверь, предположив, что в доме могли находиться люди. Однако на стук никто не отреагировал. Поскольку дверь была заперта на металлический крючок с внутренней стороны, сотрудники Росгвардии выломали дверь и обошли все комнаты в задымлённом доме.

В одном из помещений они обнаружили спящего мужчину и вывели его из здания. Оказалось, что омич временно снимал это жилье. Кроме того, в помещении использовался газовый баллон, который также вынесли из дома во избежание взрыва.

Прибывшие на место происшествия спасатели ликвидировали возгорание. Благодаря помощи сотрудников Росгвардии омич не пострадал, а огонь не перекинулся на жилую часть дома.