В Омской области водитель мотороллера сбил женщину с детской коляской

Инцидент произошёл накануне, 9 мая, в селе Борисовское Шербакульского района. По информации пресс-службы омского УМВД, водитель мотороллера "Муравей" допустил наезд на женщину с детской коляской, а затем скрылся с места происшествия. В коляске находилась годовалая девочка, её после ДТП госпитализировали. Что касается водителя мотороллера, то его вскоре задержали сотрудники полиции. При проведении освидетельствования было установлено, что он находится в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении правонарушителя в итоге возбудили административное производство за оставление места ДТП и управление транспортным средством в состоянии опьянения. Также было установлено, что прав на управление мотороллером у 43-летнего водителя не было.