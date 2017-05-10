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В Омской области водитель мотороллера сбил женщину с детской коляской
Происшествия  •  10 мая 2017, 12:40  •  печать

В Омской области водитель мотороллера сбил женщину с детской коляской

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Сотрудники правоохранительных органов задержали пьяного водителя, который сбил женщину с ребёнком и скрылся с места ДТП.

Инцидент произошёл накануне, 9 мая, в селе Борисовское Шербакульского района. По информации пресс-службы омского УМВД, водитель мотороллера "Муравей" допустил наезд на женщину с детской коляской, а затем скрылся с места происшествия. В коляске находилась годовалая девочка, её после ДТП госпитализировали. Что касается водителя мотороллера, то его вскоре задержали сотрудники полиции. При проведении освидетельствования было установлено, что он находится в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении правонарушителя в итоге возбудили административное производство за оставление места ДТП и управление транспортным средством в состоянии опьянения. Также было установлено, что прав на управление мотороллером у 43-летнего водителя не было.

Теги  •  #детская коляска #ДТП #мотороллер #Шербакульский район

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Комментарии
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Влад Никитин  •  10 мая 2017, 14:15

И как бороться с такими нарушителями? Даже прав нет, а он рассекает пьяным на мотороллере. Ужесточать нужно наказание за такое.

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Майя Соловьева  •  10 мая 2017, 15:17

Нет мер воздействия, к сожалению и наказание не искупит вину. Пьяным же безразлична чужая жизнь.

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Влад Парака  •  10 мая 2017, 12:37

Это просто ужасно. Честно говоря, не удивлюсь, если этот водитель откупится и продолжит ездить по этим дорогам.

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