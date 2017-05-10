Прокуратура потребовала большей компенсации омичу, пострадавшему в ДТП с троллейбусом

Прокуратура Советского округа в порядке апелляции оспорила решение суда о компенсации морального вреда водителю, пострадавшему два года назад в ДТП на Красном Пути. 200 тыс. руб. в надзорном ведомстве посчитали слишком низкой компенсацией за полученную инвалидность.

Прокуратура Советского округа Омска приняла участие в рассмотрении судом гражданского дела по иску омича, пострадавшего в результате ДТП. Суд установил, что 21 сентября 2015 года в 5:50 на улице Красный Путь в районе дома № 84 произошло ДТП между автомобилем истца и троллейбусом МП "Электрический транспорт". В результате аварии водителю авто причинён тяжкий вред здоровью, установлена 1 группа инвалидности: в настоящее время он передвигается с помощью инвалидной коляски.

В декабре 2016 года Первомайский районный суд Омска признал виновной водителя троллейбуса по части первой ст. 264 УК РФ и назначил ей наказание в виде одного года ограничения свободы. При рассмотрении гражданского дела суд постановил взыскать с муниципального предприятия "Электрический транспорт" 200 тыс. руб. в качестве компенсации морального время в пользу истца.

В настоящее время прокурор Советского округа Омска оспорил это судебное решение в порядке апелляции, поскольку счёл размер компенсации морального среда, установленный судом, заниженным.

Фото: Дмитрий Волохов