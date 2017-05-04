В центре Омска перевернувшаяся иномарка сбила пешехода

Сегодня на улице Ленина столкнулись автомобили Suzuki Splash и Toyota RAV 4. Во время ДТП Toyota перевернулась на бок и сбила женщину, идущую по тротуару. Пострадавшая доставлена в больницу.

Сегодня, 4 мая, около 10:20 в дежурную часть ГИБДД сообщили о ДТП на улице Ленина. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и бригада скорой помощи.

Прибывшие сотрудники Госавтоинспекции предварительно установили, что около дома № 22 на улице Ленина 38-летняя женщина за рулём автомобиля Suzuki Splash поворачивала налево на улицу Броз Тито. В это время она врезалась в Toyota RAV 4, которая ехала в попутном направлении. После столкновения Toyota опрокинулась на бок и сбила женщину, находящуюся на тротуаре. Оба автомобиля ехали в сторону Ленинградской площади.

В результате ДТП 55-летняя женщина-пешеход и 35-летний водитель Toyota попали в больницу. Отметим, что пострадавшая омичка потеряла много крови. Об этом свидетельствуют фотографии очевидцев с места происшествия.

Более подробные данные полицейские установят в ходе дальнейшей проверки.