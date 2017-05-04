В центре Омска перевернувшаяся иномарка сбила пешехода

Сегодня, 4 мая, около 10:20 в дежурную часть ГИБДД сообщили о ДТП на улице Ленина. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и бригада скорой помощи.
Прибывшие сотрудники Госавтоинспекции предварительно установили, что около дома № 22 на улице Ленина 38-летняя женщина за рулём автомобиля Suzuki Splash поворачивала налево на улицу Броз Тито. В это время она врезалась в Toyota RAV 4, которая ехала в попутном направлении. После столкновения Toyota опрокинулась на бок и сбила женщину, находящуюся на тротуаре. Оба автомобиля ехали в сторону Ленинградской площади.
В результате ДТП 55-летняя женщина-пешеход и 35-летний водитель Toyota попали в больницу. Отметим, что пострадавшая омичка потеряла много крови. Об этом свидетельствуют фотографии очевидцев с места происшествия.
Более подробные данные полицейские установят в ходе дальнейшей проверки.
Да такие трагедии очень часто встречаются, нужно быть аккуратнее. идя возле дороге.