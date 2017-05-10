В Большеречье накануне Дня Победы на пожаре погибли четыре человека

8 мая в Большеречье при пожаре погиб 38-летний хозяин частного дома и трое его гостей, сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета по Омской области. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По версии следствия, погибший хозяин дома распивал спиртные напитки с 48-летним приятелем и женщинами 50 и 64 лет. Возгорание дома произошло, когда все четверо легли спать. Пожар заметили соседи, которые и вызвали пожарных. Из огня удалось спасти только хозяина дома, который позже скончался в больнице. По предварительным данным, причина смерти двух мужчин и двух женщин - острое отравление окисью углерода. В рамках следствия будут проведены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. Следователи осмотрели место происшествия и проводят допросы свидетелей.