В Омске задержали наркоторговца с крупной партией "соли"

Во время задержания в кармане его брюк полицейские нашли 27 свёртков с запрещённым порошком.

Экипаж патрульно-постовой службы обратил внимание на мужчину, который попытался скрыться при виде полицейских. Во время личного досмотра в кармане его брюк были обнаружены 27 свёртков с порошком. Криминалистическая экспертиза показала, что изъятое вещество содержат 9,49 грамма наркотика N-метилэфедрона, а вес изъятой партии представляет крупный размер.

На допросе было установлено, что 32-летний житель Ленинского округа занимался незаконной реализацией наркотиков. Запрещённые вещества он продавал через интернет: вынимал из тайников закладки, чтобы в дальнейшем сбывать их третьим лицам.

По ходатайству следователя суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время продолжается сбор доказательств и установление личностей других людей, причастных к распространению наркотиков. Возбуждено уголовное дело за покушение на незаконный сбыт наркотических средств. Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы.