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27-летняя омичка отдала 500 тысяч рублей пенсионерке-мошеннице
Происшествия  •   9 мая 2017, 17:50, последнее обновление 9 мая 2017, 17:53  •  печать

27-летняя омичка отдала 500 тысяч рублей пенсионерке-мошеннице

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Жительница Омска пыталась спасти своего мужа от уголовной ответственности, заплатив 60-летней женщине 500 тыс. руб. После того, как супруг омички был осужден, она поняла, что её обманули.

В полицию обратилась 27-летняя омичка, которая рассказала, что некая женщина обманом похитила у нее 500 тыс. рублей. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что омичка в декабре 2016 года передала ей 200 тыс. рублей, а затем еще 300 тыс. рублей в обмен на прекращение расследования уголовного дела в отношении её 29-летнего супруга, подозреваемого в разбойном нападении.

Изначально злоумышленница хотела получить 8 млн рублей, но затем сделала "большую скидку". После того, как муж омички был осужден на пять лет тюрьмы, женщина поняла, что её обманули, и обратилась в полицию.

Подозреваемой оказалась 60-летняя пенсионерка, которая ранее не привлекалась к уголовной ответственности. К материалам уголовного дела следователи приобщили аудиозапись разговоров потерпевшей с подозреваемой, а также показания свидетеля, который подтвердил факт передачи денег. Теперь предприимчивой пенсионерке грозит до 6 лет тюрьмы. Сбор доказательств продолжается.

Теги  •  #мошенничество #пенсионерка #уголовное дело

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