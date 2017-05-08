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В Омске 20-летняя мошенница со стажем обманула школьницу
Происшествия  •   8 мая 2017, 15:11, последнее обновление 8 мая 2017, 15:23  •  печать

В Омске 20-летняя мошенница со стажем обманула школьницу

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Многократно судимая за кражи 20-летняя омичка подслушала разговор школьниц и ограбила квартиру одной из них.

В центре Омска произошла квартирная кража. Как рассказала потерпевшая, пока она отсутствовала дома, в квартире находилась её несовершеннолетняя дочь, которая открыла дверь незнакомке. Оказалось, что злоумышленница, случайно подслушав на улице разговор школьниц, которые собирались в гости к одной из них, также пришла по адресу.

- Так как девушка представилась подругой её родителей и назвала девочку по имени, у школьницы не возникло сомнений. Пройдя в комнату, злоумышленница попросила воды, после чего оставила письмо якобы для мамы и быстро ушла, - сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Омску.

Когда мать школьницы вернулась домой, она обнаружила пропажу четырёх золотых колец на общую сумму 33 тыс. рублей. Эксперты изъяли со шкафа, где находились ювелирные изделия отпечатки пальцев различных образцов. Среди них оказались отпечатки пальцев 20-летней омички, которая уже более десяти раз привлекалась к уголовной ответственности за имущественные преступления. Девушку задержали на железнодорожном вокзале, краденные ювелирные изделия она продала за 6800 рублей.

Часть похищенного имущества удалось изъять из комиссионного магазина в Ленинском округе, розыск остального имущества продолжается. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ "Кража, совершённая с незаконным проникновением". Задержанной грозит до 6 лет лишения свободы.

Теги  •  #мошенница #УМВД #школьница

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Комментарии
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Юрий Александрович  •  8 мая 2017, 16:22

Вот тебе и матёрая мошенница, нашла кого обманывать, родителям тоже всем урок, учить детей нужно таким ситуациям, они же дети, доверчивые

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Злата Маркова  •  8 мая 2017, 15:35

Ловкая девушка, хотя пальчики свои все-таки оставила. Школьнице нужно было позвонить родителям и уточнить, есть ли у них такая знакомая.

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Владимир Семенов  •  8 мая 2017, 16:26

Вот и удивляет, насколько мошенница оказалась беспечна, зная, что отпечатки ее пальцев давно знакомы полиции.

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