Фестиваль 1200x90
Мошенница заняла у 80-летней пенсионерки 100 тысяч рублей, представившись дальней родственницей
Происшествия  •   6 мая 2017, 17:25, последнее обновление 6 мая 2017, 17:37  •  печать

Мошенница заняла у 80-летней пенсионерки 100 тысяч рублей, представившись дальней родственницей

Автор:

Мошенница рассказала пенсионерам, что переехала в Омск, и ей нужны деньги расплатиться за контейнер с вещами. Только на следующее утро семейная пара поняла, что их обманули.

В полицию пришла пожилая семейная пара, которая сообщила, что неизвестная похитила у них 100 тыс. рублей. Полицейские выяснили, что к 80-летней пенсионерке на улице подошла незнакомая женщина и представилась дальней родственницей из другого города.

Злоумышленница убедила супругов, что переехала жить в Омск, но сейчас ей необходимы 100 тыс. рублей для оплаты контейнера с вещами. Пенсионеры снял со своего счета в банке деньги и передал их мошеннице, после чего супруги поняли, что стали жертвами мошенничества. На следующее утро они пришли в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сотрудники уголовного розыска составили субъективный портрет подозреваемой: женщине на вид 30-35 лет, плотного телосложения, рост 170 см, волосы русые средней длины. Была одета в белый плащ и черные брюки. Мошенница объявлена в розыск.

Теги  •  #деньги #мошенничество #пенсионер #уголовное дело

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Юлия Скиба  •  6 мая 2017, 18:32

Да, пенсионеров обмануть очень легко. Но почему пожилые люди расстаются с такими суммами? Мне непонятно, ведь они такие мнительные.

Ответить
Последние новости
Омский губернатор Виктор Назаров поучаствовал в посадках  •  сегодня, 13:46
До 10 июня подрядчики должны устранить все дефекты на отремонтированных дорогах  •  сегодня, 11:39  •   3
Глава омских спасателей получает 1,4 млн руб. и ездит на Toyota  •  сегодня, 10:26  •   4
В "Бессмертном полку" пройдут омичи из "Нормандии-Неман"  •  вчера, 21:40
Стало известно, какой банк будет возмещать выплаты вкладчикам омского "Сибэса"  •  вчера, 17:40
Уволившиеся чиновники оказались одними из самых богатых в омском правительстве  •  вчера, 17:33  •   1
Еще новости
Загрузка...
Дача весна 240Х400