Мошенница заняла у 80-летней пенсионерки 100 тысяч рублей, представившись дальней родственницей

Мошенница рассказала пенсионерам, что переехала в Омск, и ей нужны деньги расплатиться за контейнер с вещами. Только на следующее утро семейная пара поняла, что их обманули.

В полицию пришла пожилая семейная пара, которая сообщила, что неизвестная похитила у них 100 тыс. рублей. Полицейские выяснили, что к 80-летней пенсионерке на улице подошла незнакомая женщина и представилась дальней родственницей из другого города.

Злоумышленница убедила супругов, что переехала жить в Омск, но сейчас ей необходимы 100 тыс. рублей для оплаты контейнера с вещами. Пенсионеры снял со своего счета в банке деньги и передал их мошеннице, после чего супруги поняли, что стали жертвами мошенничества. На следующее утро они пришли в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сотрудники уголовного розыска составили субъективный портрет подозреваемой: женщине на вид 30-35 лет, плотного телосложения, рост 170 см, волосы русые средней длины. Была одета в белый плащ и черные брюки. Мошенница объявлена в розыск.