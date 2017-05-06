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Вора, кравшего электроинструмент, нашли по следу подошв на песке
Происшествия  •   6 мая 2017, 12:02, последнее обновление 6 мая 2017, 13:08  •  печать

Вора, кравшего электроинструмент, нашли по следу подошв на песке

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Четыре месяца со стройплощадки одной из омских компаний пропадал электроинструмент. Чтобы поймать воришку, сотрудники устроили свой следственный эксперимент.

В городской отдел полиции № 7 обратился директор одной из организаций с заявлением о хищении электроинструментов на общую сумму более 62 тыс. руб. Следователю мужчина рассказал, что компания занимается отделочными работами в здании на проспекте Мира. С начала года у него пропали два шуруповёрта, четыре болгарки, два перфоратора, дрель и электропила. Сотрудники заподозрили дворника, который убирал прилегающую территорию и имел доступ в помещение, где хранились инструменты.

Чтобы подтвердить факт проникновения на склад, они привязали верёвку на входную дверь и рассыпали песок на пол. На следующий день рабочие обнаружили следы обуви, которые оказались идентичны рисунку подошвы ботинок, принадлежащих дворнику. После чего пострадавший директор и обратился в полицию.

Правоохранительными органами установлено, что 22-летний уроженец одного из государств ближнего зарубежья на протяжении четырёх месяцев выносил из помещения электроинструменты и продавал их на рынке в Советском округе. Часть похищенного имущества полицейские изъяли и вернули владельцу.

Подозреваемый в краже находится в центре временного содержания иностранных граждан, так как проживает на территории нашей страны незаконно. У дворника не было ни временной регистрации, ни разрешения на работу. Заведено уголовное дело по статье "Кража". Санкция предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Теги  •  #инструмент #кража #полиция

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