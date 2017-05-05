Омич в медицинской маске трижды ограбил микрокредитную компанию

В Омске 42-летний рецидивист напал на сотрудницу микрокредитной организации. Угрожая ей расправой, мужчина похитил 33 тыс. руб.

В дежурную часть полиции обратилась 24-летняя сотрудница микрокредитной организации. Девушка рассказала, что несколько минут назад в помещение, расположенное на улице Лобкова, ворвался неизвестный мужчина в медицинской маске и перчатках.

Злоумышленник, угрожая ей физической расправой, похитил из кассы 33 тыс. руб. На место происшествия прибыли сотрудники ППС УМВД России по городу Омску, которым она рассказала о приметах и одежде подозреваемого.

Кинолог вместе со служебной овчаркой привели полицейских к трамвайной остановке "Ленинский рынок". Предположив, что злоумышленник уехал на общественном транспорте, полицейские решили останавливать все проходящие мимо трамваи и проверять салоны.

В одном из них полицейские обнаружили схожего по описаниям мужчину, у которого в руке была медицинская маска. Подозреваемого задержали и привезли в отдел полиции, где в ходе личного досмотра и были обнаружены и изъяты похищенные деньги.

Установлено, что 42-летний рецидивист причастен ещё к двум аналогичным нападениям на тот же офис, совершённым в апреле: в первый раз он похитил 18 тыс. руб., угрожая сотруднику ножом, во втором - 46 тыс. руб. Все три раза подозреваемый был в медицинской маске и перчатках.

По двум фактам грабежей и разбойному нападению возбуждены уголовные дела. Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания.