Омичка сорвала золотую цепочку с продавца киоска и скрылась на машине

Вчера днём, 4 мая, на пульт оператора полиции поступило сообщение от продавца табачного киоска, расположенного на улице Романенко. Женщина рассказала, что покупательница сорвала с её шеи золотую цепочку и скрылась на автомобиле. Сумма ущерба составила 7 тыс. руб.
Потерпевшая хорошо запомнила цвет, марку и государственный номер авто. Дежурная часть УМВД России по городу Омску ввела план "Перехват", сообщив информацию всем экипажам наружных служб полиции.
В районе улицы Молодогвардейской полицейские заметили разыскиваемый автомобиль и задержали его спустя полчаса с момента совершения преступления. За рулём иномарки оказался мужчина, а в салоне машины - ещё три человека, среди которых была злоумышленница.
Полицейские доставили всех омичей в дежурную часть полиции и установили обстоятельства происшествия. Дежурный дознаватель выяснила, что 25-летняя рецидивистка сдала золотую цепочку в ломбард, расположенный в Центральном округе.
Оперативники в тот же день изъяли похищенное украшение и вернули потерпевшей. Также они выяснили, что злоумышленница причастна ещё к нескольким аналогичным преступлениям.
Возбуждено уголовное дело по статье "Грабёж". Подозреваемая может отправиться в тюрьму на 4 года. В настоящее время решается вопрос о заключении омички под стражу.
Совершенно никакой конспирации, раз рецидивистка совсем не побеспокоилась о том, чтобы ее не вычислили, то она скорее всего была под чем-то и деньги на очередную дозу по-быстрому искала.
Даже удивительно, как по-дилетантски рецидивисты грабят. С одной стороны, даже хорошо, их быстро ловят.