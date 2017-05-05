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Омичка сорвала золотую цепочку с продавца киоска и скрылась на машине
Происшествия  •   5 мая 2017, 15:30  •  печать

Омичка сорвала золотую цепочку с продавца киоска и скрылась на машине

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25-летняя рецидивистка сорвала с шеи продавца табачного киоска золотую цепочку. Полицейские задержали злоумышленницу через полчаса после совершения преступления.

Вчера днём, 4 мая, на пульт оператора полиции поступило сообщение от продавца табачного киоска, расположенного на улице Романенко. Женщина рассказала, что покупательница сорвала с её шеи золотую цепочку и скрылась на автомобиле. Сумма ущерба составила 7 тыс. руб.

Потерпевшая хорошо запомнила цвет, марку и государственный номер авто. Дежурная часть УМВД России по городу Омску ввела план "Перехват", сообщив информацию всем экипажам наружных служб полиции.

В районе улицы Молодогвардейской полицейские заметили разыскиваемый автомобиль и задержали его спустя полчаса с момента совершения преступления. За рулём иномарки оказался мужчина, а в салоне машины - ещё три человека, среди которых была злоумышленница.

Полицейские доставили всех омичей в дежурную часть полиции и установили обстоятельства происшествия. Дежурный дознаватель выяснила, что 25-летняя рецидивистка сдала золотую цепочку в ломбард, расположенный в Центральном округе.

Оперативники в тот же день изъяли похищенное украшение и вернули потерпевшей. Также они выяснили, что злоумышленница причастна ещё к нескольким аналогичным преступлениям.

Возбуждено уголовное дело по статье "Грабёж". Подозреваемая может отправиться в тюрьму на 4 года. В настоящее время решается вопрос о заключении омички под стражу.

Теги  •  #грабеж #золотая цепочка #киоск #продавец #рецидивист

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Комментарии
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Алёна Ярошевич  •  5 мая 2017, 16:33

Совершенно никакой конспирации, раз рецидивистка совсем не побеспокоилась о том, чтобы ее не вычислили, то она скорее всего была под чем-то и деньги на очередную дозу по-быстрому искала.

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Евгений Ронин  •  5 мая 2017, 16:02

Даже удивительно, как по-дилетантски рецидивисты грабят. С одной стороны, даже хорошо, их быстро ловят.

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