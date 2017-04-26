В Омске 18-летний рецидивист надел на голову футболку и украл деньги у пенсионерки

Ночью за помощью к полицейским обратилась 78-летняя пенсионерка, которая рассказала, что у неё похитили 30 тыс. руб. Оперативники выяснили, что к ней в квартиру постучался молодой человек, который приходил к ней до этого дважды и предлагал товары. Ему даже удалось продать сковородку, набор ножей и машинку для стрижки волос.

Женщина узнала омича по голосу и открыла дверь. Однако в этот раз злоумышленник натянул на голову футболку, толкнул пенсионерку и похитил у неё из шкафа деньги.

Эксперты осмотрели квартиру потерпевшей, изъяли отпечатки пальцев и следы обуви. Сотрудники уголовного розыска опросили соседей и составили фоторобот. Подозреваемым оказался 18-летний житель Советского округа, который 11 раз был судим за кражи, грабежи и угоны. Из тюрьмы он освободился в январе 2017 года.

Возбуждено уголовное дело по статье "Грабёж". Рецидивисту грозит до семи лет тюрьмы.