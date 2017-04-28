В Омске рецидивист ограбил кулинарию на улице Куйбышева
Происшествия  •  28 апреля 2017, 17:46  •  печать

В Омске рецидивист ограбил кулинарию на улице Куйбышева

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Омич пришёл за покупками с другом и по пути украл кассовый ящик из кулинарии. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабёж".

В полицию обратился представитель магазина кулинарии, расположенной на улице Куйбышева. Оказалось, что неизвестный похитил кассовый ящик с деньгами, пока продавец отходила.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что женщина отсутствовала в помещении около 15 минут, при этом двери и кассовый аппарат оставила открытыми. Находившийся в подсобном помещении охранник успел увидеть мужчину, выбегающего из магазина, но не смог догнать. Однако он запомнил номер автомобиля, на котором уехал злоумышленник.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого, которым оказался 35-летний рецидивист. Полицейские установили, что он приехал в кондитерскую за покупками со своим знакомым на его автомобиле. Увидев, что продавца нет, омич воспользовался ситуацией. Ящик из-под кассы он выбросил по пути в мусорный бак, а украденные 6 тыс. руб. потратил.

Возбуждено уголовное дело по статье "Грабёж". Рецидивист может отправиться в тюрьму на 4 года.

Теги  •  #грабеж #касса #уголовное дело

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Комментарии
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Анна Мишина  •  28 апреля 2017, 18:03

Продавец сама виновата. Как можно оставлять кассу без присмотра? И где был охранник?

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Людмила Милова  •  28 апреля 2017, 19:32

Конечно же виновата женщина-продавец. Нечего соблазнять потенциальных преступников. оставляя помещение и кассу открытыми.

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