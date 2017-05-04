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Получивший по ошибке в банке 137 тыс. рублей омич сам пришёл в полицию
Происшествия  •   4 мая 2017, 07:45, последнее обновление 4 мая 2017, 07:46  •  печать

Получивший по ошибке в банке 137 тыс. рублей омич сам пришёл в полицию

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Мужчина заявил, что просто вовремя не посмотрел в паспорт после размена пятитысячной купюры.

В Омске мужчина, получивший в отделении банка на улице Кирова по ошибке 137 тыс. рублей, сам пришёл в полицию. Омич заявил, что в этот день он разменивал пятитысячную купюру, а наличия крупной денежной суммы в паспорте просто не заметил. В полицию 33-летний "счастливчик" решил обратиться после того, как увидел своё фото в социальных сетях.

Сотрудникам полиции предстоит проверить полученные сведения в рамках дознания по уголовному делу. Мужчина допрошен в качестве свидетеля, расследование продолжается.

Теги  •  #банк

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