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В Омске вор, скрываясь от погони, выбрасывал из карманов украденные деньги
Происшествия  •   3 мая 2017, 18:00, последнее обновление 3 мая 2017, 18:12  •  печать

В Омске вор, скрываясь от погони, выбрасывал из карманов украденные деньги

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36-летний омич прокрался в кабинет бухгалтера одной из омских компаний и украл из её сумки 60 тыс. руб. Преступника заметили и устроили погоню.

В дежурную часть полиции обратились омичи, которые рассказали, что в офисном здании на проспекте Маркса задержали подозреваемого в краже денег. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что неизвестный украл 60 тыс. руб. из сумки 36-летней бухгалтера одной из компаний, расположенных в здании.

Потерпевшая объяснила следователю, что на несколько минут вышла из кабинета, где оставила личные вещи, а на обратном пути столкнулась с неизвестным мужчиной. Тот сказал, что ищет ателье и, видимо, ошибся дверью. Женщина заподозрила обман и проверила сумку, после чего обнаружила, что у неё пропали деньги.

Омичка попросила охранника задержать подозреваемого на выходе из здания. Злоумышленник, убегая с места преступления, попытался избавиться от украденных денег, выбрасывая их на ходу из карманов.

Полицейские доставили задержанного в дежурную часть, где установили его личность, это оказался 36-летний рецидивист. Возбуждено уголовное дело по части второй ст. 158 УК РФ. Максимальная санкция статьи - пять лет лишения свободы.

Теги  •  #бухгалтер #деньги #кража #уголовное дело

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Комментарии
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Виктор Монин  •  3 мая 2017, 21:12

Охранники компании заслужили премии за отличную работу. Не зря едят свой хлеб.

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Анна Орлова  •  3 мая 2017, 19:36

Ушлый парень - женщина всего на пару минут вышла, а он тут как тут. Нюх у него, что ли, на чужое добро, оставленное без присмотра?

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Adriana Varela  •  3 мая 2017, 18:14

Хорошо, что преступника удалось оперативно задержать и никто не пострадал.

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