В Омске вор, скрываясь от погони, выбрасывал из карманов украденные деньги

В дежурную часть полиции обратились омичи, которые рассказали, что в офисном здании на проспекте Маркса задержали подозреваемого в краже денег. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что неизвестный украл 60 тыс. руб. из сумки 36-летней бухгалтера одной из компаний, расположенных в здании.
Потерпевшая объяснила следователю, что на несколько минут вышла из кабинета, где оставила личные вещи, а на обратном пути столкнулась с неизвестным мужчиной. Тот сказал, что ищет ателье и, видимо, ошибся дверью. Женщина заподозрила обман и проверила сумку, после чего обнаружила, что у неё пропали деньги.
Омичка попросила охранника задержать подозреваемого на выходе из здания. Злоумышленник, убегая с места преступления, попытался избавиться от украденных денег, выбрасывая их на ходу из карманов.
Полицейские доставили задержанного в дежурную часть, где установили его личность, это оказался 36-летний рецидивист. Возбуждено уголовное дело по части второй ст. 158 УК РФ. Максимальная санкция статьи - пять лет лишения свободы.
Охранники компании заслужили премии за отличную работу. Не зря едят свой хлеб.
Ушлый парень - женщина всего на пару минут вышла, а он тут как тут. Нюх у него, что ли, на чужое добро, оставленное без присмотра?
Хорошо, что преступника удалось оперативно задержать и никто не пострадал.