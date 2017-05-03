В Омске вор, скрываясь от погони, выбрасывал из карманов украденные деньги

36-летний омич прокрался в кабинет бухгалтера одной из омских компаний и украл из её сумки 60 тыс. руб. Преступника заметили и устроили погоню.

В дежурную часть полиции обратились омичи, которые рассказали, что в офисном здании на проспекте Маркса задержали подозреваемого в краже денег. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что неизвестный украл 60 тыс. руб. из сумки 36-летней бухгалтера одной из компаний, расположенных в здании.

Потерпевшая объяснила следователю, что на несколько минут вышла из кабинета, где оставила личные вещи, а на обратном пути столкнулась с неизвестным мужчиной. Тот сказал, что ищет ателье и, видимо, ошибся дверью. Женщина заподозрила обман и проверила сумку, после чего обнаружила, что у неё пропали деньги.

Омичка попросила охранника задержать подозреваемого на выходе из здания. Злоумышленник, убегая с места преступления, попытался избавиться от украденных денег, выбрасывая их на ходу из карманов.

Полицейские доставили задержанного в дежурную часть, где установили его личность, это оказался 36-летний рецидивист. Возбуждено уголовное дело по части второй ст. 158 УК РФ. Максимальная санкция статьи - пять лет лишения свободы.