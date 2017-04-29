В Омске кассир банка по ошибке отдала клиенту 137 тысяч рублей
Происшествия  •  29 апреля 2017, 16:30, последнее обновление 29 апреля 2017, 16:34  •  печать

В Омске кассир банка по ошибке отдала клиенту 137 тысяч рублей

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Операционист банка выдала мужчине, просившему обмена пятитысячной купюры, 137 тысяч рублей. Ошибку девушка обнаружила, когда клиента вернуть было уже невозможно.

В одно из омских отделений банка по ул. Кирова в конце рабочего дня обратился мужчина. Он просил кассира обменять повреждённую пятитысячную купюру. Как сообщает сайт "НГС.Омск", девушка в этот момент параллельно готовила документы другому клиенту, ему-то и нужно было выдать 137 тыс. руб.

Перепутав бумаги, сотрудница кредитного учреждения отдала деньги мужчине с пятитысячной купюрой, который сразу же ушёл. Ошибку она обнаружила, когда клиента вернуть не представлялось возможным. Поисками мужчины, "удачно" обменявшего деньги, теперь занимается полиция. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Теги  •  #банк #мошенничество #полиция

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Комментарии
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Влад Никитин  •  29 апреля 2017, 20:09

Надеюсь, что девушку правоохранители все же спасут, должны же быть записи с камер видеонаблюдения.

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Виктор Монин  •  29 апреля 2017, 20:05

Девушку жаль, конечно, но при работе с такими деньгами надо не раз все перепроверить.

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Лариса Савельева  •  29 апреля 2017, 18:58

Мужчина подумал что ему приз от банка а теперь его ищут пожарные, ищет милиция, девушку жаль конечно

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Оксана Поворознюк  •  29 апреля 2017, 18:01

а в чем вина мужчины? это проблема девушки, что она выдала такую сумму, мужчина же не сам придумал, как выдурить у нее такие деньги? все получилось случайно)

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Наталья Смирнова  •  29 апреля 2017, 17:32

Тут наверное надо пожалеть девушку.Но почему то нет жалости.Всегда есть риск при работе с деньгами и обслуживания сразу нескольких клиентов допустить подобную ошибку.

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