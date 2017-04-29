В Омске кассир банка по ошибке отдала клиенту 137 тысяч рублей

В одно из омских отделений банка по ул. Кирова в конце рабочего дня обратился мужчина. Он просил кассира обменять повреждённую пятитысячную купюру. Как сообщает сайт "НГС.Омск", девушка в этот момент параллельно готовила документы другому клиенту, ему-то и нужно было выдать 137 тыс. руб.
Перепутав бумаги, сотрудница кредитного учреждения отдала деньги мужчине с пятитысячной купюрой, который сразу же ушёл. Ошибку она обнаружила, когда клиента вернуть не представлялось возможным. Поисками мужчины, "удачно" обменявшего деньги, теперь занимается полиция. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".
Надеюсь, что девушку правоохранители все же спасут, должны же быть записи с камер видеонаблюдения.
Девушку жаль, конечно, но при работе с такими деньгами надо не раз все перепроверить.
Мужчина подумал что ему приз от банка а теперь его ищут пожарные, ищет милиция, девушку жаль конечно
а в чем вина мужчины? это проблема девушки, что она выдала такую сумму, мужчина же не сам придумал, как выдурить у нее такие деньги? все получилось случайно)
Тут наверное надо пожалеть девушку.Но почему то нет жалости.Всегда есть риск при работе с деньгами и обслуживания сразу нескольких клиентов допустить подобную ошибку.