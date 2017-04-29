В Омске кассир банка по ошибке отдала клиенту 137 тысяч рублей

Операционист банка выдала мужчине, просившему обмена пятитысячной купюры, 137 тысяч рублей. Ошибку девушка обнаружила, когда клиента вернуть было уже невозможно.

В одно из омских отделений банка по ул. Кирова в конце рабочего дня обратился мужчина. Он просил кассира обменять повреждённую пятитысячную купюру. Как сообщает сайт "НГС.Омск", девушка в этот момент параллельно готовила документы другому клиенту, ему-то и нужно было выдать 137 тыс. руб.

Перепутав бумаги, сотрудница кредитного учреждения отдала деньги мужчине с пятитысячной купюрой, который сразу же ушёл. Ошибку она обнаружила, когда клиента вернуть не представлялось возможным. Поисками мужчины, "удачно" обменявшего деньги, теперь занимается полиция. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".