В Омске из горящей квартиры спасли троих детей

Накануне в многоквартирном доме по адресу Космический проспект, 16а, корпус 1, произошёл пожар. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области, возгорание было локализовано в 14:51. Полностью ликвидировать пожар удалось в 15:23.

Пожарные спасли из огня троих детей, проживающих в загоревшейся квартире. Несовершеннолетние не смогли открыть железную дверь и самостоятельно покинуть помещение. От МЧС России привлекались к тушению пожара 14 человек и четыре единицы техники, работало одно звено газодымозащитной службы. По предварительной информации, возгорание произошло на балконе. Причиной пожара мог стать брошенный с верхних этажей окурок.