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В Омске из горящей квартиры спасли троих детей
Происшествия  •   2 мая 2017, 08:08, последнее обновление 2 мая 2017, 09:58  •  печать

В Омске из горящей квартиры спасли троих детей

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Пожар произошёл в многоквартирном доме на Космическом проспекте.

Накануне в многоквартирном доме по адресу Космический проспект, 16а, корпус 1, произошёл пожар. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области, возгорание было локализовано в 14:51. Полностью ликвидировать пожар удалось в 15:23.

 

Пожарные спасли из огня троих детей, проживающих в загоревшейся квартире. Несовершеннолетние не смогли открыть железную дверь и самостоятельно покинуть помещение. От МЧС России привлекались к тушению пожара 14 человек и четыре единицы  техники, работало одно звено газодымозащитной службы. По предварительной информации, возгорание произошло на балконе. Причиной пожара мог стать брошенный с верхних этажей окурок.

Теги  •  #Космический проспект #пожар

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Комментарии
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Таисия Петрова  •  2 мая 2017, 09:56

Когда же общество дойдет до уровня понимания прировняв табак к наркотику и запретив его употребление, одни беды от этого, никакой пользы

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Юлия Скиба  •  2 мая 2017, 09:02

Даже страшно подумать о том, что испытали бедные ребятишки в эти минуты!

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Anna Gasparian  •  2 мая 2017, 08:45

Это прекрасно, что есть такие люди, которые помогут вам в таких случаях. Мы должны их уважать.Спасибо, наш храбрый пожарный

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