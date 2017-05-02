В Омске из горящей квартиры спасли троих детей

Накануне в многоквартирном доме по адресу Космический проспект, 16а, корпус 1, произошёл пожар. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области, возгорание было локализовано в 14:51. Полностью ликвидировать пожар удалось в 15:23.
Пожарные спасли из огня троих детей, проживающих в загоревшейся квартире. Несовершеннолетние не смогли открыть железную дверь и самостоятельно покинуть помещение. От МЧС России привлекались к тушению пожара 14 человек и четыре единицы техники, работало одно звено газодымозащитной службы. По предварительной информации, возгорание произошло на балконе. Причиной пожара мог стать брошенный с верхних этажей окурок.
Когда же общество дойдет до уровня понимания прировняв табак к наркотику и запретив его употребление, одни беды от этого, никакой пользы
Даже страшно подумать о том, что испытали бедные ребятишки в эти минуты!
Это прекрасно, что есть такие люди, которые помогут вам в таких случаях. Мы должны их уважать.Спасибо, наш храбрый пожарный