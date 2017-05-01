В омских банках обнаружили поддельные купюры

Омские полицейские возбудили уголовные дела по факту обнаружения фальшивых купюр в банках города. В первом случае поддельную банкноту номиналом 1000 рублей принёс в кредитную организацию 26-летний мужчина. Купюру нашёл на улице его родственник, и мужчина решил обратиться в банк, чтобы проверить, поддельная она или нет.

В остальных выявленных случаях фальшивые пятитысячные купюры были обнаружены банковскими служащими при инкассаторском пересчёте. Деньги, по их словам, попали в банк из различных торговых организаций. При исследовании их признали поддельными.

- По фактам обнаружения купюр были возбуждены уголовные дела. В соответствии с уголовным законодательством изготовление в целях сбыта или сбыт поддельных денежных знаков является преступлением, предусмотренным ст. 186 УК РФ, и наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет, - сообщили в пресс-службе омского УМВД.

В полиции призывают граждан быть бдительными и напоминают основные признаки подделки: иная фактура бумаги и цветовая гамма рисунка, отличные от оригинальных водяные знаки, нечитаемость микротекста. Также на подделках, побывавших в обороте, часто отваливается краска, которой нанесены серия и номер купюры. А иногда купюра и вовсе расслаивается, так как склеена из двух частей.

Любую информацию о фактах сбыта поддельных денежных знаков можно сообщать по телефонам: 79-39-09 или 02.