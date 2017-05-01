В омских банках обнаружили поддельные купюры
Происшествия  •   1 мая 2017, 12:09, последнее обновление 1 мая 2017, 12:11  •  печать

В омских банках обнаружили поддельные купюры

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Сотрудники банковских организаций при пересчёте денег обнаружили купюры с признаками подделки. 

Омские полицейские возбудили уголовные дела по факту обнаружения фальшивых купюр в банках города. В первом случае поддельную банкноту номиналом 1000 рублей принёс в кредитную организацию 26-летний мужчина. Купюру нашёл на улице его родственник, и мужчина решил обратиться в банк, чтобы проверить, поддельная она или нет.

В остальных выявленных случаях фальшивые пятитысячные купюры были обнаружены банковскими служащими при инкассаторском пересчёте. Деньги, по их словам, попали в банк из различных торговых организаций. При исследовании их признали поддельными.

- По фактам обнаружения купюр были возбуждены уголовные дела. В соответствии с уголовным законодательством изготовление в целях сбыта или сбыт поддельных денежных знаков является преступлением, предусмотренным ст. 186 УК РФ, и наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет, - сообщили в пресс-службе омского УМВД.

В полиции призывают граждан быть бдительными и напоминают основные признаки подделки:  иная фактура бумаги и цветовая гамма рисунка, отличные от оригинальных водяные знаки, нечитаемость микротекста. Также на подделках, побывавших в обороте, часто отваливается краска, которой нанесены серия и номер купюры. А иногда купюра и вовсе расслаивается, так как склеена из двух частей.

Любую информацию о фактах сбыта поддельных денежных знаков можно сообщать по телефонам: 79-39-09 или 02.

Теги  •  #банк #купюра #подделка #полиция #УМВД #фальшивка

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Комментарии
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Олег Покрасен  •  1 мая 2017, 13:56

Современое оборудование подделівает купюрі что порой в банках не отличить,неговоря уже о простіх людях,на своем опыте убедился

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Анна Мишина  •  1 мая 2017, 12:33

С современным уровнем компьютерной техники сейчас много умельцев печатания денег.

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Владимир Семенов  •  1 мая 2017, 13:42

Не все подделки имеют высокое качество изготовления, зачастую торговым и банковским работникам достаточно быть внимательными при проверке купюр.

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