В парке Победы разгорелся пожар

Возгорание в лесополосе парка Победы заметили прохожие. Они же вызвали пожарных. Расчет прибыл на место оперативно, огонь локализовали в течение нескольких минут. Пожар охватил около 300 кв.м.

Сейчас устанавливаются причины возгорания. По словам пожарных, оно могло произойти даже от недокуренной сигареты. Распространению огня способствовал сильный ветер.

Добавим, что областное управление МЧС уже объявило пожароопасную ситуацию на территории региона. Омичам напоминают о том, что разжигание огня в парках и лесном массиве запрещено. Особенно актуально предупреждение с наступлением майских праздников.