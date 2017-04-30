В парке Победы разгорелся пожар
Происшествия  •  30 апреля 2017, 20:45, последнее обновление 30 апреля 2017, 21:08  •  печать

В парке Победы разгорелся пожар

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Вечером воскресенья, 30 апреля, в мемориальном парке Омска загорелись трава и деревья.

Возгорание в лесополосе парка Победы заметили прохожие. Они же вызвали пожарных. Расчет прибыл на место оперативно, огонь локализовали в течение нескольких минут. Пожар охватил около 300 кв.м.

Сейчас устанавливаются причины возгорания. По словам пожарных, оно могло произойти даже от недокуренной сигареты. Распространению огня способствовал сильный ветер.

Добавим, что областное управление МЧС уже объявило пожароопасную ситуацию на территории региона. Омичам напоминают о том, что разжигание огня в парках и лесном массиве запрещено. Особенно актуально предупреждение с наступлением майских праздников.

Теги  •  #Парк Победы #пожар

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