В омском колледже продавали наркотики

В Омске задержаны два молодых человека 16 и 17 лет по подозрению в сбыте наркотиков, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области. Студенты одного из омских колледжей являлись курьерами-закладчиками. При личном досмотре у них были обнаружены 40 пакетиков с "солью".

Ежедневно студенты закладывали по 40-50 доз наркотика, за что получали деньги от неизвестного работодателя через интернет. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 – п. "г" ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации "Покушение на сбыт наркотического средства в крупном размере". Подозреваемые отпущены под подписку о невыезде, им грозит до 10 лет тюрьмы.

Проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление каналов поставки наркотического средства на территорию Омской области.