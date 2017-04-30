В омском колледже продавали наркотики
Происшествия  •  30 апреля 2017, 12:15  •  печать

В омском колледже продавали наркотики

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Задержаны два студента омского колледжа, делавшие закладки с "солью".

В Омске задержаны два молодых человека 16 и 17 лет по подозрению в сбыте наркотиков, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области. Студенты одного из омских колледжей являлись курьерами-закладчиками. При личном досмотре у них были обнаружены 40 пакетиков с "солью".

Ежедневно студенты закладывали по 40-50 доз наркотика, за что получали деньги от неизвестного работодателя через интернет. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 – п. "г" ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации "Покушение на сбыт наркотического средства в крупном размере". Подозреваемые отпущены под подписку о невыезде, им грозит до 10 лет тюрьмы.

Проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление каналов поставки наркотического средства на территорию Омской области.

Теги  •  #колледж #наркотики

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Комментарии
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Елена Соколова  •  30 апреля 2017, 13:28

Нашли дети лёгкий способ заработать, не задумываясь о его мерзости. И последствиях для себя.

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Олег Вел  •  30 апреля 2017, 12:36

Это пример не здорового общества в нашем государстве. Оно, государство уже не может справляться с этой проблемой.

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