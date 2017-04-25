В Омске полицейские изъяли 2 тысячи пачек контрафактных сигарет
Происшествия  •  25 апреля 2017, 12:34, последнее обновление 25 апреля 2017, 12:41  •  печать

В Омске полицейские изъяли 2 тысячи пачек контрафактных сигарет

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В Омске сотрудники полиции конфисковали 2100 пачек сигарет без акцизных марок. 59-летней предпринимательнице грозит штраф от 10 до 15 тыс. рублей.

В Советском округе сотрудники отдела исполнения административного законодательства УМВД России по города Омску в рамках мероприятия "Правопорядок-улица" проверили торговую точку, в которой незаконно реализовывали сигареты: 59-летняя женщина занималась продажей табачных изделий без акцизных марок.

Полицейские осмотрели место происшествия и изъяли 2100 пачек табака из нелегального оборота. Вся конфискованная продукция направлена на экспертизу. Возбуждено административное дело по части четвёртой ст. 15.12 КоАП РФ. Владельца киоска оштрафуют на сумму от 10 до 15 тыс. руб.

Теги  •  #контрафактная продукция #полиция #сигареты

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