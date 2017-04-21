В омской "Меге" изъяли контрафактную косметику

Из салона красоты в одном из магазинов крупного торгового центра изъяли 141 упаковку лака, базы для маникюра, порошки и растворы с чужим товарным знаком.

Как сообщили сегодня в пресс-службе УМВД по Омску, в полицию обратился изготовитель косметики и заявил о незаконном использовании его товарного знака в одном из торговых комплексов города - СТЦ "МЕГА".

Выяснилось, что 39-летняя владелица салона красоты продавала поддельную продукцию по стоимости оригинала: описание состава на иностранном языке и лёгкое удаление печатной краски с этикетки. После этого они изъяли 141 единицу цветного лака, базы для маникюра, различных порошков и растворов.

В настоящее время вся продукция направлена на экспертизу для заключения о контрафактности товара. В отношении женщины возбудили дело по ч. 2 ст. 14.10 КоАП РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг).

- Согласно вменяемой статье КоАП РФ владелице салона красоты может быть назначено наказание в трёхкратном размере стоимости товара, явившегося предметом административного правонарушения, но не менее пятидесяти тысяч рублей, - сообщили в ведомстве.