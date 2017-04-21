Под Омском сгорели дом, баня и автомобиль. Хозяин погиб

Накануне в селе Приветное Омского района загорелись дом, баня и автомобиль. Как пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области, для тушения пожара на место были отправлены 24 человека и шесть единиц техники. Также были задействованы два звена газодымозащитной службы.

Дом, сарай, баня и стоявший во дворе автомобиль сгорели дотла, сообщает "Вечерний Омск". Пожилой хозяин дома погиб от отравления продуктами горения, молодая семья с маленьким ребёнком осталась без крыши над головой. Один из соседей сумел вынести из огня ребенка, собаку и документы.