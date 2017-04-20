Омский таксист отобрал ноутбук у пассажира из Новосибирска
Происшествия  •  20 апреля 2017, 17:25, последнее обновление 20 апреля 2017, 17:56  •  печать

Омский таксист отобрал ноутбук у пассажира из Новосибирска

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В Омске таксист отобрал ноутбук у жителя Новосибирска, когда узнал, что тому нечем расплатиться за проезд. Возбуждено уголовное дело.

В дежурную часть Омского линейного управления МВД России обратился житель Новосибирской области, который рассказал, что его ограбили. Мужчина объяснил, что приехал в Омск на автобусе из северного региона страны, опоздал на поезд, поэтому решил добраться до дома на такси.

Потерпевший предупредил водителя такси, что у него нет с собой денег, поэтому он рассчитается по приезду. Однако таксиста эта ситуация не устроила, и он спросил, есть ли у мужчины какие-либо ценные вещи, которые можно сдать в ломбард.

В итоге пассажир попытался сдать ноутбук в ломбард, но там его не приняли, после чего таксист просто отобрал компьютер у мужчины. В ходе разыскных мероприятий полицейские нашли подозреваемого. Им оказался 25-летний местный житель, который рассказал, что сдал похищенное в комиссионный магазин.

В настоящее время злоумышленник выкупил ноутбук и обещал возместить ущерб потерпевшему. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабёж". Подозреваемому грозит лишение свободы сроком до четырёх лет.

Теги  •  #грабеж #ноутбук #таксист #уголовное дело

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Комментарии
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Анна Мишина  •  20 апреля 2017, 20:40

Пассажир тоже хорош. Если нет денег, нечего на такси разъезжать. Еще тот жук.

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Виктор Монин  •  20 апреля 2017, 19:24

Понятно, таксист воспользовался ситуацией, но неужели он надеялся, что его неудавшийся пассажир просто промолчит, да уйдет домой пешком?!

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Владимир Семенов  •  20 апреля 2017, 17:42

Наверное, таксист сейчас понимает, что лучше было просто отказаться от такого пассажира.

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