Омский таксист отобрал ноутбук у пассажира из Новосибирска

В дежурную часть Омского линейного управления МВД России обратился житель Новосибирской области, который рассказал, что его ограбили. Мужчина объяснил, что приехал в Омск на автобусе из северного региона страны, опоздал на поезд, поэтому решил добраться до дома на такси.
Потерпевший предупредил водителя такси, что у него нет с собой денег, поэтому он рассчитается по приезду. Однако таксиста эта ситуация не устроила, и он спросил, есть ли у мужчины какие-либо ценные вещи, которые можно сдать в ломбард.
В итоге пассажир попытался сдать ноутбук в ломбард, но там его не приняли, после чего таксист просто отобрал компьютер у мужчины. В ходе разыскных мероприятий полицейские нашли подозреваемого. Им оказался 25-летний местный житель, который рассказал, что сдал похищенное в комиссионный магазин.
В настоящее время злоумышленник выкупил ноутбук и обещал возместить ущерб потерпевшему. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабёж". Подозреваемому грозит лишение свободы сроком до четырёх лет.
Пассажир тоже хорош. Если нет денег, нечего на такси разъезжать. Еще тот жук.
Понятно, таксист воспользовался ситуацией, но неужели он надеялся, что его неудавшийся пассажир просто промолчит, да уйдет домой пешком?!
Наверное, таксист сейчас понимает, что лучше было просто отказаться от такого пассажира.