В Омске проводится проверка по факту смерти ребёнка в роддоме № 4

Следственный комитет РФ по Омской области начал доследственную проверку по факту смерти неродившегося семимесячного младенца. Стало известно, что 17 апреля женщина на восьмом месяце беременности плохо себя почувствовала. Её отвезли в роддом № 4.
Однако, несмотря на действия врачей, ребёнок умер, так и не родившись. Корреспондент "Омск Здесь" узнал, что в настоящее время Следственный комитет выясняет причины смерти младенца.
Каждый такой случай надо тщательно расследовать и наказывать виновных вплоть до уголовной ответственности, чтобы врачи несли реальную ответственность и качество медицины улучшалось.