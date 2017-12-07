Омский Союз предпринимателей возглавил Димитрий Галаванов

Выборы нового президента Омского областного союза предпринимателей прошли сегодня, 7 декабря. Члены общественной организации предпринимателей собрались в здании библиотеки им. Пушкина. Выборное мероприятие провел теперь уже бывший президент союза Дмитрий Шадрин. Предпринимателей пришла поддержать министр экономики Омской области Оксана Фадина, которая завтра официально займет пост мэра Омска.

Из 163 членов ООСП проголосовали 87 бизнесменов. На пост президента сообщества претендовали два кандидата: председатель совета директоров ЗАО МПК "Компур" Димитрий Галаванов и директор по инновациям МНП "Агентство развития социально-информационных технологий", ректор частного института "Ин.яз.-Омск" Юрий Куприянов.

В программе Димитрий Галаванов сделал акцент на активном взаимодействии с властью и предложил создать коалицию предпринимателей, которая поборолась бы за депутатские кресла в заксобрании и горсовете. Юрий Куприянов посчитал самой важной защиту регионального бизнеса. Как пишет Ом1, Димитрий Галаванов получил 74 голоса - это 87 % от числа проголосовавших бизнесменов. Юрия Куприянова поддержали 11 человек, или 13 % избирателей.